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Бизнес

«Роснефть» планирует получить 100 млрд рублей эффекта от цифровизации

Сечин: финансовый эффект «Роснефти» от цифровизации за 4 месяца достиг 44 млрд рублей
Пресс-служба «Роснефти»

Финансовый эффект от внедрения цифровых технологий в «Роснефти» в 2026 году превысит 100 млрд рублей, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом заседании общего собрания акционеров.

«За первые 4 месяца 2026 года финансовый эффект уже достиг 44 млрд рублей», — сказал Сечин.

По его словам, уфимские специалисты компании разработали и запатентовали первый российский роботизированный комплекс для ремонт насосно-компрессорных труб.

«В результате применения нового комплекса доля ручных операций сократится на 53%, а производительность вырастет на 25%», — сказал глава «Роснефти».

Также Сечин назвал информационные технологии одним из драйверов роста операционной и экономической эффективности бизнеса.

«Наш подход строится на трех ключевых столпах: развертывание единых платформенных решений, сквозная унификация ИТ-систем и прямое внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы», — заключил Сечин.

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