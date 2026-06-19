В «Роснефти» рассказали о лидерстве в области эффективного освоения ресурсной базы

«Роснефть» доказала лидерство в области эффективного освоения ресурсной базы, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом заседании общего собрания акционеров.

«В 2025 году компания открыла 6 новых месторождений и 112 залежей с запасами углеводородов более 250 млн тонн», — отметил Сечин.

Он добавил, что проходка в эксплуатационном бурении в 2025 году превысила 11,8 млн м.

«В эксплуатацию ввели около 3 тыс. новых скважин, из которых 75% — горизонтальные», — сказал глава «Роснефти».

Сечин подчеркнул, что в «Роснефти» создан высокоэффективный буровой бизнес с действующим парком из 340 буровых установок различной грузоподъемности в мобильном и эшелонном исполнении.

«Это почти на треть больше, чем количество буровых во всем Пермском бассейне США», — заключил он.