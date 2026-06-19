Комплекс «Звезда» назвали пионером в строительстве технически сложных гражданских судов

Судостроительный комплекс «Звезда» является пионером в строительстве технически сложных гражданских судов, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом заседании общего собрания акционеров.

«Судоверфь помогает достичь стратегических целей по импортозамещению и технологическую автономность России в строительстве критически важной арктической инфраструктуры», — сказал он.

Сечин напомнил, что в декабре 2025 года в комплексе заказчику передали танкер-газовоз СПГ, который впервые построили в России.

«Ледокольный танкер класса ARC 7 «Алексей Косыгин» стал головным в серии. Газовозы этой серии могут самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 метров. Также в 2025 году заказчику был передан двухтопливный танкер «Иван Айвазовский» грузовместимостью 50 тыс. т – головное судно новой серии из трех танкеров для перевозки нефтепродуктов», — сказал он.

Сечин добавил, что всего «Звезда» передала заказчикам 9 судов с 2020 года.

«В их числе 5 нефтеналивных двухтопливных танкеров типа «Афрамакс», а в портфеле заказов комплекса – более 50 судов», — сказал глава «Роснефти».

Сечин подчеркнул, что обострение конфликта на Ближнем Востоке обнажило риски для глобальной энергетической логистики. По его словам, сейчас критически важно развивать альтернативные маршруты.