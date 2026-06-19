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Бизнес

В Гознаке сообщили, чего ждут от запуска цифрового рубля

Гендиректор Гознака Трачук: цифровой рубль приведет к перераспределению расчетов
Vladimir Baranov/Global Look Press

Цифровой рубль приведет к перераспределению использования наличных и безналичных денежных средств. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.

По словам Трачука, цифровой рубль не будет напрямую конкурировать с наличными и безналичными деньгами, однако его внедрение приведет к изменению структуры их использования.

Глава Гознака отметил, что пока невозможно оценить, как запуск новой формы национальной валюты повлияет, в частности, на объем выпускаемых банкнот. При этом, по его словам, накопленный компанией опыт в сфере информационных технологий и информационной безопасности позволяет развивать собственные проекты, связанные с цифровым рублем.

Трачук сообщил, что Гознак рассматривает два основных направления работы. Первое связано с использованием возможностей платформы цифрового рубля для внедрения смарт-контрактов в государственные информационные системы, эксплуатацией и развитием которых занимается предприятие.

Вторым направлением станет помощь в подключении к платформе цифрового рубля. По словам главы Гознака, компания располагает собственной цифровой инфраструктурой и может организовать точку подключения к платформе на базе своих дата-центров по модели «инфраструктура как сервис».

В 2023 году президент Владимир Путин подписал закон, который официально открыл дорогу цифровому рублю и закрепил создание специальной платформы для его работы.

Выпускать цифровую валюту может только Банк России. Он же отвечает за платформу, где будут храниться такие рубли. Как разъяснял ЦБ, сейчас национальная валюта существует в наличной форме — в виде банкнот и монет, а также в безналичной — в виде средств на банковских счетах. Цифровой рубль станет третьей формой российской валюты. Крупнейшие банки должны обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями с 1 сентября текущего года, после чего это требование распространится и на остальные кредитные организации.

Ранее в Чувашии впервые в РФ юрлицо расплатилось цифровым рублем.

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