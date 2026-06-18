Названы распространенные ошибки россиян при получении господдержки по ПДС

Эксперт Пальшина: право на господдержку по ПДС доступно россиянам один раз

Некоторые россияне путаются в правилах программы долгосрочных сбережений (ПДС), из-за чего теряют денежные средства и льготы. Избежать трудностей с получением господдержки поможет понимание ряда нюансов. Об этом газете «Известия» рассказала исполнительный директор СберНПФ, партнер «СберИнвестиций» Алла Пальшина.

Специалист подчеркнула, что право на госпддержку по ПДС предоставляется человеку один раз. Как только гражданин назначает выплаты по программе, он навсегда лишается возможности получать эти доплаты.

По словам эксперта, россиянам, которые вступают в программу в 2024-2026 годах, особенно выгодно планировать участие на срок от 5 лет. В таком случае удастся сохранить налоговые льготы. При этом следует внимательно назначать дату выплат, чтобы не потерять положенную господдержку и не платить дополнительные налоги.

Пальшина уточнила, то права на господдержку по ПДС можно также лишиться при расторжении договора по любой причине.

«Исключение готовы сделать для тех, кто вышел из программы до 1 апреля года, следующего за годом первого взноса. При таком сценарии право на господдержку для других текущих и будущих договоров сохранится», — отметила она.

Средства с ПДС-счета можно снять в особых жизненных ситуациях, например в случае потери кормильца или для оплаты дорогостоящего лечения. С полным перечнем случаев, считающихся экстренными, можно ознакомиться в постановлении правительства.

Ранее стало известно, какую прибавку к пенсии дает накопительная пенсия.