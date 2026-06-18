В Сбере сравнили ИИ с Джеймсом Бондом

Люди хотят все больше отдавать рутину проверенным помощникам, заявил в эфире программы «Поздняков» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он сравнил ИИ-агента с личным агентом 007, который исполняет личные поручения пользователя.

«ИИ-агент – это ваш личный агент 007, который исполняет ваши поручения. Если вам не нравится ходить в магазин, то вы можете создать своего личного помощника, который будет делать это за вас. Люди хотят все больше отдавать рутину проверенным помощникам. ИИ является идеальным кандидатом», — сказал он.

Ведяхин отметил, что недавно Сбер представил платформу GigaNetwork, на которой ИИ-агенты сами заключают сделки.

«Она как раз посвящена вот этим агентам. На ней каждый - и покупатели, и продавец - может создать своего агента. эта платформа уже запущена. Остается вопрос времени, когда там появится достаточно большое количество агентов и представителей этих агентов», — сказал он.

Также Ведяхин рассказал о термине «агентная экономика».

«Агентная экономика максимизирует прибыль и выгоду конечного потребителя, убирая посредников. На ИИ-агентов нельзя влиять. По прогнозам Сбера, скоро будет сильно меняться рекламная модель.

Кроме того, Ведяхин рассказал, что профессия является очень условным обозначением тех навыков, которые есть у человека.

«Мы проанализировали более 22 млн вакансий и на их основании выявили около 13,5 тыс. навыков, которые требуются. С приходом ИИ будут меняться не профессии, а навыки внутри профессии», — отметил первый зампред правления Сбера.

В интервью Ведяхин заявил, что сейчас каждый второй оборотный кредит для юридических лиц выдается с помощью ИИ.

«Для физических лиц – это 99,9%. Это дает огромный рост производительности и дает огромные возможности для клиента», — сказал он.

Говоря о защите от мошенников, Ведяхин рассказал, что приложение Сбера необходимо скачивать только с доверенных ресурсов.

«Если вы закачиваете «Сбербанк Онлайн» с доверенных ресурсов, то вы можете быть уверены, что у вас будет хорошая защита от мошенников. Если приложения нет в цифровом магазине, то можно прийти за помощью в любое отделение Сбера. Наше приложение подходит для всех основных моделей телефонов и платформ», — заключил Ведяхин.