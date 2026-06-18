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Бизнес

«Альфа-Капитал» запустил новый открытый ПИФ

«Альфа-Капитал» представил фонд на длинные выпуски облигаций федерального займа
Shutterstock

Управляющая компания «Альфа-Капитал» запустила открытый ПИФ для инвестиций в облигации федерального займа с длинным сроком до погашения, сообщает пресс-служба компании.

Основу портфеля составят государственные облигации со сроком от трех лет, которые при смягчении денежно-кредитной политики могут показывать более заметный рост стоимости.

В компании отметили, что управляющий фондом отбирает наиболее привлекательные бумаги, учитывая соотношение потенциальной доходности и процентного риска. Поступающий купонный доход по облигациям будет реинвестироваться внутри фонда.

Как отметила генеральный директор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева, эпоха высоких ставок на рынке постепенно завершается, и популярные инструменты уступают место новым идеям.

«Инвесторы все внимательнее смотрят на возможности долгового рынка и ищут решения, которые могут раскрыть свой потенциал при изменении процентного цикла. Длинные ОФЗ — один из таких инструментов. Они позволяют инвесторам участвовать в тренде, сохраняя фокус на высоком кредитном качестве», — сказала она.

Кривошеева добавила, что новый фонд позволит получить доступ к этому сегменту и диверсифицировать портфель, не выбирая отдельные выпуски самостоятельно.

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