Россиянам рассказали, как отличить подделку на маркетплейсе

Поверенный Береснева: слишком низкая цена на маркетплейсе может говорить о подделке

Слишком низкая цена товара на маркетплейсе почти всегда должна насторожить покупателя, особенно если речь идет об известном бренде. По ее словам, это может быть признаком контрафакта. Об этом «Газете.Ru» рассказала патентный поверенный Оксана Береснева.

«Вместе с ростом онлайн-торговли увеличиваются и риски столкнуться с контрафактом. На маркетплейсах покупатель не может заранее осмотреть товар так же, как в обычном магазине, поэтому иногда вместо оригинальной вещи получает подделку или продукцию сомнительного качества. Маркетплейсы выступают посредниками между продавцом и покупателем. Для работы на площадке продавцы предоставляют документы на товар, но вся коммуникация проходит онлайн, поэтому полностью исключить риск недостоверных сведений сложно», — отметила Береснева.

Одним из инструментов защиты от контрафакта является зарегистрированный товарный знак. Он позволяет правообладателю отличать оригинальную продукцию от подделок, отслеживать нарушения и добиваться блокировки недобросовестных продавцов, пояснила Береснева.

По ее словам, однако для обычного покупателя наличие товарного знака не всегда помогает сразу определить оригинальность товара на маркетплейсе. Поэтому важно обращать внимание на несколько признаков.

«В первую очередь стоит проверить цену. Если товар известного бренда стоит значительно дешевле, чем на официальном сайте, вероятность подделки резко возрастает. Также нужно изучить отзывы. Насторожить должны их отсутствие, одинаковый стиль комментариев или исключительно положительные оценки без конкретики», — сказала эксперт.

Она посоветовала внимательно смотреть фото и видео в карточке товара: иногда продавцы используют изображения оригинальной продукции, но мелким шрифтом указывают, что речь идет о реплике.

Еще один важный признак — название товара. Недобросовестные продавцы могут копировать известные бренды с небольшими изменениями в написании, чтобы привлечь внимание покупателей, уточнила Береснева.

Кроме того, стоит оценить ассортимент продавца. Если в одном магазине одновременно продаются автозапчасти, бытовая химия и брендовая одежда, это может быть тревожным сигналом, предупредила эксперт.

Она рекомендовала всегда проверять товар при получении — если качество вызывает сомнения, от покупки лучше отказаться. Береснева напомнила, что по закону о защите прав потребителей покупатель может вернуть товар продавцу в течение 14 дней.

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