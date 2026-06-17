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Бизнес

Россияне активно используют ИИ в рабочих коммуникациях

Почти 50% опрошенных россиян ежедневно используют нейросети в рабочих коммуникациях
Shutterstock/FOTODOM

Почти половина опрошенных россиян (47%) ежедневно используют нейросети в рабочих коммуникациях. Еще 25% обращаются к ИИ несколько раз в неделю, выяснили аналитики IT-компании Touch Instinct и деловой соцсети TenChat. Результаты опроса есть у «Газеты.Ru».

Чаще всего сотрудники используют нейросети, чтобы быстрее и проще общаться с коллегами. Такой вариант выбрала треть опрошенных. Еще 22% применяют ИИ для сложных переговоров с клиентами или партнерами.

Основные задачи, которые работники передают нейросетям, — улучшение формулировок, написание писем и сообщений, а также поиск аргументов. Улучшать текст с помощью ИИ пытаются 28% респондентов, писать сообщения — 25%, генерировать аргументы и ответы — 15%.

Полностью доверять рабочую переписку алгоритмам россияне пока не готовы. Только 7% копируют ответ ИИ и сразу отправляют его собеседнику. Большинство проверяют и правят текст: 37% делают это после каждой генерации, еще 32% — периодически.

«ИИ в рабочих коммуникациях быстро стал привычным инструментом не только для написания текстов, но и для снижения стресса в переписке и ускорения рабочих задач. По сути, ИИ все чаще выступает как «помощник в диалоге», а не просто генератор текста. При этом полная передача переписки алгоритмам пока не происходит: люди сохраняют контроль и вносят правки», — прокомментировали аналитики TenChat.

При этом сотрудники относятся к нейросетям осторожно. Больше всего они боятся искажения смысла сообщений — такой риск назвала треть респондентов. Еще 22% переживают из-за возможной утечки данных, а 14% — из-за потери личного стиля общения.

Реже работников беспокоит зависимость от ИИ, недоверие собеседника и снижение собственной креативности.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее россиянам назвали риск использования ИИ.

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