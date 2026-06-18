Ветераны боевых действий смогут открыть новый накопительный счет в Сбере

Сбер представил новый накопительный счет «Доблестный» с повышенной ставкой для ветеранов боевых действий, сообщает пресс-служба банка.

Счет смогут открыть действующие и новые клиенты банка до 15 сентября 2026 года.

В банке отметили, что проценты будут начисляться ежемесячно на ежедневный минимальный остаток. Максимальная ставка по счету составит 12,5% годовых, но она может измениться в зависимости от ключевой ставки ЦБ РФ.

В Сбере добавили, что ставка включает в себя надбавку в 6% годовых, которая сохранится в течение пяти месяцев.

Как отметил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев, разработанные совместно с силовыми ведомствами и правительством программы помогают выразить признательность ветеранам боевых действий.

«Ранее мы начали активно развивать проект по предоставлению специальных условий защитникам и запустили «СберКарту Ветерана». Это уникальный продукт, который одновременно работает как социальная и банковская карта и может использоваться как удостоверение ветерана», — сказал он.