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Бизнес

Бизнесмены теряют клиентов из-за сотрудников одного возраста

Каждый пятый опрошенный бизнесмен теряет клиентов из-за сотрудников одного возраста
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Каждый пятый опрошенный предприниматель заявил, что его компания часто теряет клиентов из-за отсутствия в коллективе сотрудников других поколений. Об этом говорится в исследовании «Т-Бизнес секреты», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно опросу, 21,1% руководителей моновозрастных команд признались, что регулярно сталкиваются с проблемами в общении и работе с клиентами разных возрастов. Еще 31,6% сообщили, что подобные ситуации возникают время от времени.

При этом команды, состоящие исключительно из представителей одного поколения, остаются редкостью. По данным исследования, только 7,5% коллективов сформированы из сотрудников одного возраста. В большинстве компаний работают представители разных поколений.

Наиболее распространены команды с преобладанием сотрудников среднего возраста — их доля составляет 49,6%. Коллективы, где большинство составляют молодые сотрудники, встречаются в 21,6% случаев, а команды с преобладанием зрелых работников — в 15,7%.

Главным преимуществом одновозрастных коллективов предприниматели назвали простоту коммуникации. Так считают 78,9% опрошенных. Еще 10,5% уверены, что в таких командах быстрее принимаются решения.

Вместе с тем 37% предпринимателей отметили, что сотрудники разных возрастов помогают бизнесу за счет сочетания различных взглядов, опыта и подходов к решению задач. Еще 57% назвали главным преимуществом разновозрастных коллективов возможность объединять опыт старших сотрудников со свежими идеями молодых.

Согласно исследованию, чаще всего инициативу в смешанных командах проявляют сотрудники в возрасте от 31 до 45 лет — такой вариант выбрали почти 35% респондентов. Молодежь назвали самыми инициативными 22% предпринимателей.

При этом именно молодежь чаще других стремится к обучению и развитию. Так считают 36% участников опроса. Еще 34% выделили работников в возрасте от 31 до 45 лет.

Лучше всего справляться с трудностями и неудачами, по мнению предпринимателей, умеют сотрудники 31–45 лет. Такой ответ дали 36,4% опрошенных. На втором месте оказались работники 46–60 лет с результатом 23,3%.

В опросе приняли участие почти 1 тыс. предпринимателей.

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