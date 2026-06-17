Россияне пожаловались на конфликты в домовых чатах

Каждый пятый (19%) опрошенный россиянин рассказал, что домовых чатах преобладают конфликты. 7% раздражаются от сообщений, столько же предпочитают читать переписку, но не участвовать в обсуждениях. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Росгосстрахом» (есть у «Газеты.Ru»).

17% россиян полагают, что домовой чат действительно помогает решать бытовые вопросы. У 11% такого чата нет, хотя они хотели бы его иметь, а каждый пятый россиянин (20%) уверен, что подобный формат общения ему вовсе не нужен. Чаты дома, подъезда или улицы есть у 69% респондентов.

Для части респондентов переписка уже стала основным каналом коммуникации с соседями. Так, 16% участников исследования чаще всего поддерживают контакт с живущими рядом именно через домовой чат. При этом 30% респондентов признались, что вообще никак не общаются с соседями. Еще 24% чаще всего взаимодействуют с ними только при личных встречах во дворе или в подъезде.

«С одной стороны, домовые чаты — это удобный инструмент для коммуникаций: предупредить об отключении воды, найти потерянную кошку или поднять вопрос о сломанном лифте. С другой — чаты давно перестали быть «территорией добра», превращаясь порой в место для перепалки соседей из-за бытовых трений: шума, парковки, правил выгула собак и, конечно, протечек. А повреждение имущества в результате аварий водопроводных систем и заливов — причина порядка 95% обращений жителей многоэтажек в страховую компанию. То есть, конфликт соседей при заливе — классика жанра», — отметила директор по развитию и андеррайтингу страхования имущества физических лиц «Росгосстраха» Екатерина Зенченко.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что россиянин обвинил соседку в жестокости к животным и перекрыл ей кислород.