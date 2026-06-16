Россиянин обвинил соседку в жестокости к животным и перекрыл ей кислород

На Ставрополье мужчина обвинил соседку в жестокости к животным и напал на нее

На Ставрополье мужчина перекрыл кислород женщине из-за подозрений, что она проявила жестокость к животным. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 9 июня. Все началось с ссоры, вспыхнувшей между соседями — мужчина заподозрил, что женщина проявляет жестокость по отношению к его домашним животным. Конфликт между ними перерос в потасовку.

В какой-то момент мужчина схватил веревку и сдавил ее на шее оппонентки, перекрыв ей кислород. В результате женщина не выжила. Чтобы скрыть следы, он сжег веревку и свою одежду.

Правоохранители задержали мужчину, суд заключил его под стражу. Стражи порядка осмотрели место происшествия и назначили ряд судебных экспертиз.

Ранее на Урале мужчина избил свою собаку и перекрыл ей кислород.