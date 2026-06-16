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Бизнес

Власти Казахстана запланировали ввести ограничение на импорт пшеницы

Tengri News: Казахстан решил на полгода ограничить импорт пшеницы
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Власти Казахстана запланировали ввести ограничения на импорт пшеницы в течение шести месяцев. Об этом пишет Tengri News.

Ввозить данную продукцию в республику будет нельзя любым видом транспорта — автомобильным, водным и железнодорожным. Причем ограничение распространяется как на государства Евразийского экономического союза, так и на прочие страны. Однако для птицефабрик, мукомольных предприятий, лицензированных элеваторов и национальной компании «Продовольственная контрактная корпорация» предусмотрено исключение: им разрешено получать пшеницу железнодорожным путем.

При этом импортированную для птицефабрик и мукомольных предприятий пшеницу нельзя будет перепродавать как внутри страны, так и за рубежом. Уточняется, что транзитных перевозок через Казахстан это не коснется. Введенные ограничения объясняются необходимостью поддержки местных производителей и обеспечения стабильных каналов сбыта для казахстанской продукции.

10 июня министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что страна полностью готова к увеличению транзита российского газа в Узбекистан. Он отметил, что республика обладает такими возможностями и с ее стороны все готово. В данный момент российская сторона ведет переговоры с Узбекистаном об увеличении поставок газа, подчеркнул министр.

Ранее в МИД Казахстана опровергли информацию о создании центров для мигрантов из Евросоюза.

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