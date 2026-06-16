Яндекс продал 15 тыс. наушников «Дропс» через чат с «Алисой AI» за неделю

Пользователи чата с «Алисой AI» оформили более 15 тыс. заказов ИИ-наушников «Яндекс Дропс» за первую неделю продаж. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что общая сумма заказов составила порядка 135 млн рублей.

В компании уточнили, что это стало первым устройством, которое на старте продавалось через чат с нейросетью без отдельной витрины в интернет-магазине или на маркетплейсе.

Продажи нового гаджета в чате с «Алисой AI» стартовали 9 июня. Пользователям рассказали о новинке в чате с нейросетью. Там же можно было оформить заказ. При этом треть заказов (более 5 тыс.) оформили в первый день продаж.

Кроме того, 16 июня компания дала старт продажам устройства через традиционные каналы дистрибуции. В свою очередь, возможность оформить заказ через ИИ-чат сохранилась.

Как отметили в компании, запуск продаж через чат стал одним из первых практических сценариев агентной коммерции в сервисах компании.

Такая модель предоставляет пользователю возможность в рамках одного диалога не только узнать информацию о товаре, но и выполнить целевое действие — оформить покупку.