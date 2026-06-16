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Бизнес

Сбер нарастил долю на рынке сбережений

Доля Сбера на рынке сбережений по итогам марта выросла на 0,4 процентного пункта
Shutterstock

По итогам марта доля Сбера на рынке сбережений выросла на 0,4 процентного пункта, сообщает пресс-служба банка.

Также с конца февраля 2025 года по март 2026 года доля Сбера на рынке сбережений увеличилась на 2,27 процентного пункта, а в апреле – еще на 0,33 процентного пункта.

В Сбере отметили, что за последние 10 лет доля банка в средствах физических лиц остается на уровне 43,7–45,8%.

Кроме того, по итогам I квартала 2026 года ипотечный портфель Сбера вырос на 3%.

Что касается рынка потребительского кредитования, доля Сбера по итогам I квартала 2026 года выросла до 39,9%.

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