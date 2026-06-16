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Бизнес

Россиянам рассказали, как выгодно купить подержанный автомобиль

Автоэксперт Липовицкий: летом проще получить скидку при покупке машины с пробегом
Dmytrenko Vlad/Shutterstock

Лето считается одним из наиболее выгодных периодов для покупки автомобиля с пробегом. На фоне сезонного снижения спроса продавцы и дилеры чаще готовы предоставлять скидки, рассказал «Газете.Ru» автоэксперт «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий.

«С июня по август покупатели могут рассчитывать на более выгодные условия. Дополнительные скидки нередко появляются в конце квартала, когда дилеры стремятся выполнить планы продаж. Еще одним удачным временем для покупки является конец года, когда автосалоны распродают оставшиеся автомобили.
Перед покупкой машины с пробегом нужно обязательно провести техническую диагностику у официального дилера или в специализированном сервисе. Это позволит выявить скрытые недостатки и использовать результаты проверки для аргументированного торга с продавцом», — отметил Липовицкий.

По его словам, не менее важна и юридическая проверка автомобиля. Эксперт посоветовал изучить историю машины через доступные сервисы и обратить внимание на возможные расхождения в данных. Например, поводом для снижения цены могут стать корректировка пробега или сведения о ранее зафиксированных ДТП, пояснил Липовицкий.

Сэкономить на подборе автомобиля можно также за счет покупки машин из стоков лизинговых компаний, сказал эксперт. Как правило, такие автомобили имеют небольшой возраст и прозрачную историю эксплуатации, а все выявленные недостатки фиксируются в актах осмотра, уточнил Липовицкий.

Он рекомендовал не ограничивать поиск слишком жесткими требованиями — например, если принципиальны полный привод и небольшой пробег, можно расширить выбор за счет автомобилей с двумя владельцами вместо одного. Это увеличит количество доступных вариантов и поможет найти более выгодное предложение, пояснил эксперт.

Липовицкий предостерег россиян от покупки автомобилей по подозрительно низким ценам. По его словам, слишком большие скидки относительно рынка часто свидетельствуют о серьезных проблемах, которые могут проявиться уже после сделки.

Эксперт добавил, что при выборе подержанного автомобиля важно учитывать не только стоимость покупки, но и будущие расходы на обслуживание, ремонт и эксплуатацию машины.

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