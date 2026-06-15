Стало известно, сколько стоит свадьба в 2026 году

Минимальный бюджет свадьбы с полной организацией через агентство в 2026 году начинается от 1,5–2 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Юлия Бутырина.

«За последние годы стоимость свадебных услуг заметно выросла. Если еще два года назад за 4 млн рублей можно было организовать масштабное торжество, то сейчас такой бюджет соответствует свадьбе среднего уровня без особых излишеств. Самостоятельная подготовка позволяет значительно сократить расходы. В этом случае уложиться можно в 300–500 тыс. рублей, однако будущим супругам придется взять на себя большую часть организационных вопросов. Стоимость праздника во многом зависит от количества гостей», — отметила Бутырина.

По ее словам, камерная свадьба на 20–30 человек обойдется примерно в 1,5 млн рублей. В эту сумму обычно входят ресторан, базовый декор, услуги ведущего и фотографа, пояснила маркетолог. Она добавила, что сейчас популярностью пользуются более спокойные форматы, напоминающие семейный ужин без масштабной шоу-программы.

Если речь идет о банкете на 50–70 гостей, бюджет возрастает до 2,5–4 млн рублей, сказала Бутырина. В этом случае в программу входят полноценное праздничное мероприятие, профессиональная фото- и видеосъемка, флористическое оформление и развлекательная часть, уточнила маркетолог.

По оценке эксперта, самой затратной статьей остается ресторан — на площадку и банкет приходится до 35% всех расходов. В регионах средний чек на одного гостя без учета алкоголя составляет около 5–6 тыс. рублей, тогда как в Москве и крупных городах минимальный депозит площадки нередко начинается от 400–600 тыс. рублей, пояснила Бутырина.

По ее словам, еще 25–30% бюджета занимает декор и флористика: простое оформление стоит от 150 тыс. рублей, а сложные дизайнерские решения могут превышать 300 тыс. рублей.

Около четверти расходов приходится на команду специалистов, сказала эксперт. По ее оценке, стоимость услуг свадебного фотографа сегодня начинается примерно от 70 тыс. рублей, а ведущие популярных мероприятий могут запрашивать до 500 тыс. рублей.

На наряды, кольца и транспорт обычно закладывают еще 10–15% бюджета, добавила Бутырина.

Эксперт сказала, что снизить расходы можно без существенной потери качества — например, свадьба в пятницу или воскресенье часто обходится дешевле, чем в субботу, а скидки подрядчиков могут достигать 20%.

«Также можно купить платье на маркетплейсе, в стоке или взять его в аренду. Костюм жениха из масс-маркета часто выглядит не хуже варианта из свадебного салона. Приглашения и карточки рассадки можно сделать самостоятельно в онлайн-редакторах и распечатать в типографии, а не заказывать у дизайнера за 30–50 тыс. рублей», — рекомендовала Бутырина.

Эксперт также посоветовала отказаться от фейерверков и лимузинов. По ее словам, такие элементы смотрятся эффектно недолго, но требуют больших расходов. Эти деньги лучше направить на свадебное путешествие, заключила Бутырина.

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