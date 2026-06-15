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Бизнес

Россияне стали больше есть мягкого творога

«Логика молока»: покупки россиянами мягкого творога выросли на 60% за год
Irina Burakova/Shutterstock/FOTODOM

Интерес россиян к высокобелковым продуктам продолжает расти: в первом квартале 2026 года жители страны приобрели 9 923 тонны такой продукции. Одним из лидеров по темпам роста спроса стал мягкий творог в баночке. За январь-март 2026 года спрос на продукт в России увеличился на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе компании «Логика молока».

По данным компании, среди городов наиболее заметную динамику показали Пермь (+229%), Челябинск (+202%) и Липецк (+200%). В первом квартале 2026 года россияне приобрели 1 970 тонн такого творога.

Также в России вырос спрос на прессованный творог на 16% год к году. По данным компании, лидерами по росту спроса стали Липецк (+88%), Уфа (+69%) и Челябинск (+63%). За первый квартал этого года россияне купили 3 786 тонн этого продукта.

Положительную динамику показал и греческий йогурт. В первом квартале 2026 года продажи выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый высокий рост спроса зафиксировали в Волгограде (+133%), Калининграде (+92%) и Самаре (+87%), уточнили в пресс-службе. Общий объем потребления продукта составил 3 009 тонн.

По данным компании, самыми большими фанатами высокобелковой продукции стали москвичи — за первый квартал 2026 года жители столицы приобрели 1 292 тонны творога и греческого йогурта. Второе место занял Санкт-Петербург с показателем 856 тонн. В топ-5 также вошли Новосибирск (430 тонн), Красноярск (419 тонн) и Самара (327 тонн).

Ранее сообщалось, что быть мясоедом в России дешевле, чем веганом.

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