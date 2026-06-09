Быть мясоедом в России дешевле, чем веганом

Рацион мясоеда на неделю обходится россиянам в 2004 рубля в этом году, а веганский — в 2305 рублей. Об этом говорится в исследовании аналитиков платежного сервиса «Апельсин», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

По закону «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации», продуктовая корзина на одного взрослого человека на неделю должна включать 2,4 кг круп и хлеба, 4,1 кг овощей, включая картофель, 1,2 кг фруктов, 1,1 кг мяса, 350 г рыбы, 5,6 кг молочных продуктов и 4 яйца.

Так, в классический набор продуктов на неделю вошли: хлеб, макароны, рис, гречка, овсянка, огурцы, помидоры, картофель, яблоки, апельсины, киви, свинина, минтай, молоко, кефир, творог, сыр и яйца. При этом официального стандарта состава продуктовой корзины для растительного типа питания нет, поэтому для анализа аналитики выбрали наиболее выгодные опции с учетом соблюдения нормы нутриентов. В веганский набор вошла та же самая база, а продукты животного происхождения заменены бобовыми (чечевица, горох и фасоль), а также товарами из сои (молоко и тофу).

По данным аналитиков, продуктовая корзина для взрослого с животными продуктами включает хлеб — 400 г — 24 рубля, макароны — 500 г — 22 рубля, рис — 500 г — 17 рублей, гречку — 500 г — 18 рублей, овсянку — 500 г — 23 рубля, огурцы — 1,5 кг — 144 рубля, помидоры — 1,5 кг — 263 рубля. Также в нее входят картофель — 1,2 кг — 65 рублей, яблоки — 400 г — 40 рублей, апельсины — 400 г — 32 рубля, киви — 400 г — 40 рублей, свинина — 1,1 кг — 264 рубля, минтай — 350 г — 82 рубля, молоко — 3 л — 198 рублей, творог — 1 кг — 303 рубля, кефир — 1 л — 99 рублей, сыр — 600 г — 330 рублей, яйца — 4 штуки — 40 рублей. Итоговая стоимость составляет 2004 рубля.

Аналитики добавили, что продуктовая корзина для взрослого с растительными продуктами включает хлеб — 400 г — 24 рубля, макароны — 500 г — 22 рубля, рис — 500 г — 17 рублей, гречку — 500 г — 18 рублей, овсянку — 500 г — 23 рубля, огурцы — 1,5 кг — 144 рубля, помидоры — 1,5 кг — 263 рубля. Также в нее входят картофель — 1,2 кг — 65 рублей, яблоки — 400 г — 40 рублей, апельсины — 400 г — 32 рубля, киви — 400 г — 40 рублей, чечевица — 500 г — 126 рублей, фасоль — 500 г — 55 рублей, горох — 2 кг — 71 рубль, соевое молоко — 3 л — 705 рублей, тофу — 1,25 кг — 660 рублей. Итоговая стоимость составляет 2305 рублей.

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