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Бизнес

В Rambler&Co учредили должность директора по работе с клиентами

Тимур Спиридонов назначен главой департамента по работе с клиентами Rambler&Co
личный архив Тимура Спиридонова

На пост директора департамента по работе с клиентами Rambler&Co назначили Тимура Спиридонова. Об этом сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Как уточнили в компании, позицию создали впервые в структуре медиахолдинга. В новой роли он займется формированием новой продуктовой матрицы, созданием цифровых продуктов на базе AI-Driven–решений и их дистрибуцией на рынок с фокусом на конверсионные решения.

«Мы рады приветствовать Тимура Спиридонова в нашей команде. Его многолетний и разносторонний управленческий опыт в продуктовом маркетинге, AdTech и работе с клиентами позволит нам еще качественнее и оперативнее отвечать запросам нашей аудитории и создавать решения, которые приносят измеримый результат», — отметил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

Отмечается, что Спиридонов имеет более чем 15-летний опыт в продуктовом маркетинге и AdTech. С 2012 года он занимал руководящие позиции в маркетинге и рекламе. Он работал в X5 Retail Group, «Связной», «НТВ-Плюс». Кроме того, с 2022 по 2023 год он возглавлял департамент по связям с общественностью в ВДНХ. Затем он перешел в Otclick на должность исполнительного директора Ad Tech.

Его ключевая экспертиза включает «упаковку» сложных технологий. Например, Data-сигналы и AI/ML-продукты превращаются в понятные бизнесу решения, включая CustDev, вывод продуктов на рынок, онбординг коммерции и масштабирование через каналы дистрибуции.

Помимо этого, в 2020 и 2021 годах Спиридонов вошел в рейтинг «ТОП–1000 российских менеджеров». Также в текущий момент он занимает пост сопредседателя Комитета AI/ML Ассоциации развития интерактивной рекламы.

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