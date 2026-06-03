Россиянам назвали оптимальный размер финансовой подушки

Финансовая подушка в 2026 году должна закрывать минимум 4–6 месяцев базовых расходов семьи. Если доход нестабильный или есть кредиты, лучше держать запас на 6–12 месяцев, заявил «Газете.Ru» экономист, доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета «Синергия» Кирилл Щербаков.

«Весь резерв не стоит хранить наличными, но и запирать деньги на длинных вкладах тоже рискованно. Практичнее сочетать накопительный счет и короткие депозиты, чтобы при необходимости быстро снять деньги и не потерять много процентов. В 2026 году наиболее разумной выглядит стратегия баланса между доходностью и доступностью денег. Многие по-прежнему делают ставку на вклады и накопительные счета из-за высоких ставок, и это остается одним из самых понятных и относительно безопасных инструментов. Но держать все средства в одном формате сейчас рискованно», — сказал Щербаков.

Он отметил, что сейчас важнее не гнаться за высокой доходностью любой ценой, а сохранить устойчивость: часть денег должна быть под рукой на случай внезапных расходов, часть можно разместить в инструментах с фиксированной ставкой.

Основные расходы и резерв большинству россиян логично держать в рублях, потому что национальную валюту они используют каждый день, подчеркнул Щербаков. Часть накоплений можно оставить в иностранной валюте как защиту от скачков курса и внешних рисков, посоветовал эксперт.

По словам экономиста, самая опасная ошибка — решать на эмоциях: покупать валюту на пике курса, нести последние деньги в рискованные активы или держать все в одном инструменте.

Главная привычка в 2026 году — регулярность. Лучше откладывать небольшую сумму каждый месяц, чем копить только «из остатка», сказал Щербаков. Тем, у кого пока нет накоплений, эксперт рекомендовал начать с резерва хотя бы на один месяц жизни.

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