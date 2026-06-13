Стало известно, сколько доллар будет стоить к концу лета

К концу лета курс доллара может подняться к отметке 80 рублей. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«Уже в июне рубль может немного ослабнуть и вернуться в диапазон 76–78 рублей за доллар. Мы ждем увеличения покупок валюты Минфином до 270 млрд рублей в июне, что должно помочь рублю вернуться в диапазон 76–78 за доллар США. К концу лета курс может вернуться на круглую отметку в 80 рублей. Сейчас ситуация на валютном рынке остается очень подвижной, поэтому выбрать идеальный месяц для покупки долларов практически невозможно», — сказал Смирнов.

При этом нынешний курс он считает достаточно привлекательным для постепенного набора валютной позиции. По словам Смирнова, после завершения налогового периода у рубля исчезает один из важных факторов поддержки, а увеличение покупок валюты Минфином способно усилить давление на российскую валюту уже в ближайшие недели.

Наиболее разумной стратегией для частных инвесторов эксперт назвал покупку валюты небольшими частями – таким образом можно упустить выгоду и не «поймать дно», однако с тем же успехом курсы валют могут найти новое «дно», на котором консервативный инвестор сможет усредниться.

Среди факторов, которые будут влиять на рубль летом, Смирнов выделил цены на нефть и газ, объемы экспортной выручки, операции Минфина на валютном рынке, сезонный спрос на валюту в отпускной период и решения Банка России по ключевой ставке. По словам финансиста, высокие цены на энергоносители пока остаются аргументом в пользу сильного рубля. При этом эффект от роста спроса на валюту в сезон отпусков может оказаться ограниченным благодаря увеличению нефтегазовых доходов, заключил Смирнов.

По данным Investing.com, 11 июня курс доллара на внебиржевом рынке превышал 71,4 рубля.

Ранее стало известно, сколько доллар будет стоить на этой неделе.