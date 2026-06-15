МТС Exolve признан лучшим провайдером ВАТС по качеству сервиса

В России определили лидеров по клиентскому опыту и NPS на рынке виртуальных АТС

Дочерняя компания МТС — разработчик цифровых сервисов для бизнеса МТС Exolve — заняла первое место по клиентскому опыту и по показателю NPS среди провайдеров виртуальных АТС (ВАТС). Также компания лидирует по интегральной (комплексной) оценке сервисов, в которой учитывалась важность отдельных параметров ВАТС и уровень их реализации. Это следует из исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

В опросе, проведенном в рамках исследования, приняли участие более 1 тыс. собственников бизнеса, руководителей компаний и их заместителей. Эксперты проанализировали динамику спроса и пользовательский опыт заказчиков из России на рынке ВАТС.

Согласно исследованию, большинство респондентов при выборе провайдера ВАТС в первую очередь ориентируются на надежность связи (70%) и функциональные возможности платформы (66%).

Также важными факторами названы экосистемная интеграция, стоимость услуг, скорость и простота подключения, совместимость с CRM и качество технической поддержки.

В ходе комплексной оценки сервисов, учитывающей различные параметры ВАТС и уровень их реализации, дочерняя компания МТС показала наивысший интегральный результат.

При этом, как сообщили авторы исследования, показатель лояльности клиентов NPS у компании достиг 59%. В рейтинг также вошли провайдеры Mango Office, «Ростелеком», Билайн и «МегаФон» и другие.

Глава МТС Exolve Рамиль Биккужин отметил, что рынок ВАТС сегодня является зрелым и высококонкурентным, поэтому решающим фактором становится не только набор функций, но и клиентский опыт.

«Для нас особенно ценно, что пользователи готовы рекомендовать нашу ВАТС своим коллегам и партнерам, это означает, что мы развиваем сервис в соответствии с реальными потребностями компаний, помогаем им выстраивать эффективные коммуникации с клиентами», — считает он.