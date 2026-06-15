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Бизнес

Стало известно, сколько доллар будет стоить в третьем квартале

Инвестстратег Бахтин: доллар будет стоить 80 рублей в июле-сентябре
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

Доллар будет стоить 80 рублей в июле-сентябре, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Самый лучший курс и для бизнеса, и для населения, и для финансовых властей — это стабильный, как можно более предсказуемый и близкий к рыночному равновесию курс. Для населения, импортеров, ретейла нынешний курс благоприятен, для ЦБ крепкий рубль стал важным подспорьем в борьбе с ростом цен и инфляционных ожиданий. Для экспортеров и бюджета текущий курс создает сложности, но отчасти фактор курса компенсируется повышением цен и объемов экспорта. Курс в области 80-85 рублей за доллар, который мог бы быть удовлетворительным для большинства участников и более комфортным с точки зрения экспортных доходов, может быть достигнут в 3-4 квартале», — отметил Бахтин.

По данным Investing.com, 15 июня курс доллара на внебиржевом рынке превышал 72 рубля. С начала 2026 года американская валюта подешевела к российской примерно на 6,5-6,6 рубля или на около 8,2-8,3%.

Ранее была названа главная ошибка при покупке долларов.

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