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Бизнес

Россияне не учитывают финансовую выгоду при планировании отпуска

Почти 80% опрошенных россиян не учитывают денежную выгоду при выборе дат отпуска
AssiaPix/Shutterstock/FOTODOM

Три четверти опрошенных россиян (75,6%) не учитывают финансовую выгоду при выборе дат отпуска и из-за этого могут недополучать деньги. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы GdeRabota.ru (есть у «Газеты.Ru»).

Только 24,5% опрошенных специально выбирают для отпуска месяцы с большим количеством рабочих дней. Еще 37% ориентируются только на удобство и личные планы, а 38,6% вообще не знают, что бывают более и менее выгодные месяцы для отдыха.

Размер отпускных зависит от среднего заработка сотрудника. Однако на итоговую сумму влияет и месяц, в который человек уходит в отпуск. Самыми выгодными считаются месяцы с большим количеством рабочих дней и минимальным числом праздников. В этом случае разница между зарплатой и отпускными меньше. Согласно производственному календарю, в 2026 году наиболее выгодными месяцами для отпуска будут июль и октябрь — в каждом по 23 рабочих дня. Также для отдыха с финансовой точки зрения подходят сентябрь и декабрь, где по 22 рабочих дня. Менее выгодными обычно оказываются январь, май и июнь из-за большого количества праздничных дней.

Примерный размер отпускных можно посчитать самостоятельно. Для этого среднюю зарплату делят на 29,3 и умножают на число дней отпуска. Например, при средней зарплате 70 тыс. рублей и отпуске на 14 дней выплата составит 33 447 рублей.

В опросе приняли участие почти 1 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что четверть россиян планируют отдыхать дома летом.

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