Сбер автоматизировал рассмотрение обращений клиентов

Более 60% обращений клиентов Сбера решались с помощью ИИ в первом квартале 2026 года

Искусственный интеллект помог рассмотреть 65% обращений клиентов Сбера в голосовых и текстовых каналах в первом квартале 2026 года, сообщает пресс-служба банка.

В банке отметили, что уровень автоматизации в голосовых каналах достиг 66%, а в текстовых – 71%. По данным Frank RG, среднерыночные показатели в 2026 году были 23% и 67% соответственно. По итогам исследования Frank RG контакт-центр Сбера был удостоен двух наград в номинации «Самая стабильная команда операторов контакт-центра» и «Лучшее роботизированное обслуживание на входящей линии».

Как отметила вице-президент, директор департамента «Забота о клиентах» Сбербанка Елена Левина, задача контакт-центра – оперативно помочь клиентам, которые пишут или звонят в Сбер.

«Именно для этого мы работаем над постоянным улучшением качества нашего сервиса, в том числе развивая технологии на базе генеративного искусственного интеллекта.

Такие технологии позволяют не только ускорить решение проблемы клиента, но также просто и понятно ответить клиенту на его вопрос», — сказала она.