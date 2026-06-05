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Бизнес

На ПМЭФ пожаловались, что зумеры не пьют алкоголь

Борис Титов назвал отказ зумеров от алкоголя временным фактором для виноделия
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Зумеры (поколение родившихся с середины 1990-х годов по начало 2010-х годов) не пьют алкоголь, но это временный фактор. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил владелец и основной акционер группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов, пишет НСН.

По его словам, молодежь нынче употребляет спиртные напитки в более скромных объемах по сравнению с предыдущими поколениями. С этим столкнулись рынки как на Западе, так и на Востоке.

«Это факт, но мы считаем, что это временный фактор, все равно культура виноделия <...> возьмет свое», — подчеркнул Титов.

7 мая газета «Взгляд» со ссылкой на иностранные СМИ сообщила, что Россия в первом квартале текущего года заняла лидирующее место среди импортеров грузинского вина. Тбилиси за данный период поставил на российскую территорию 11 140 тонн вина, что составило более 62% экспорта. При этом рекордным остается показатель в 66,2%, который был зафиксирован в 2024 году. Общая стоимость вин, поставленных Грузией в Россию в январе–марте, составила $32,6 млн (около 2,4 млрд рублей).

Ранее эксперт назвал справедливую цену на вино.

 
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