Россиян призвали не сокращать траты на комфорт

Любые траты на удобство часто воспринимаются как необязательные. Однако комфорт напрямую влияет на повседневное самочувствие и отношение человека к собственному бюджету. Если финансовый план строится исключительно на ограничениях, соблюдать его становится сложнее, заявила «Газете.Ru» финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева. Она призвала россиян не сокращать траты на комфорт.

«Постоянные отказы даже в небольших удобствах могут привести к усталости от экономии и в какой-то момент к импульсивным покупкам. По аналогии со строгими диетами: после недели на гречке случается срыв на чипсы и шоколад. Поэтому при планировании бюджета важно учитывать не только обязательные расходы и накопления, но и то, что делает жизнь более комфортной. Полезно периодически анализировать свои расходы и понимать, какие из них по-настоящему улучшают качество жизни. Как правило, наибольшую пользу приносят покупки и сервисы, которые помогают экономить время, снижают ежедневную нагрузку или делают привычные процессы удобнее. Это может касаться питания, организации быта, транспорта или рабочих задач», — отметила Матвеева.

По ее словам, при этом важно отличать комфорт от статусного потребления, когда покупка совершается ради внешнего впечатления, а не реальной пользы. Она привела пример. Такси эконом-класса и бизнес-класса решает одну и ту же задачу — переместиться из пункта А в пункт Б, однако второй вариант выглядит солиднее. Он тоже имеет место быть — в дальних поездках, когда повышенный уровень удобства оправдан. Если же речь идет о поездке в соседний район, то вполне можно ограничиться такси более бюджетного сегмента, обеспечив при этом функциональный комфорт — быстрое перемещение.

Матвеева подчеркнуда, что улучшение качества жизни не всегда требует дополнительных расходов — часто достаточно пересмотреть структуру трат. У многих людей есть категории расходов, которые занимают заметную часть бюджета, но не приносят существенной пользы: спонтанные покупки, дублирующие товары или регулярные мелкие траты, которые остаются незамеченными, пояснила Матвеева. Сокращая такие расходы, можно направить освободившиеся средства на то, что действительно делает жизнь удобнее, считает финансист. Проводите ревизию раз в несколько месяцев — отменяйте подписки, которыми вы пользуетесь слишком редко, составляйте список покупок «на будущее», не привязанных к конкретному периоду, которые можно совершить позднее на распродажах, рекомендовала Матвеева.

Ранее сообщалось, что миллениалы и зумеры отказываются от импульсивных покупок.