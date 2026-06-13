Найдена самая дешевая квартира в Москве

Самая дешевая новая квартира в Москве стоит 6,2 млн рублей. По такой цене предлагается студия площадью 23,9 кв. м на 2-м этаже 17-этажного дома, строящегося в районе Внуково. Срок сдачи ЖК — первый квартал 2028 года. Об этом говорится в исследовании компании «Яндекс Недвижимость», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

В Нижнем Новгороде наиболее бюджетная квартира в новостройке — это студия с черновой отделкой площадью 24,2 кв. м на 9-м этаже в ЖК класса «комфорт» в поселке Новинки (Приокский район). Срок сдачи ЖК — второй квартал 2027 года, цена квартиры — 4,1 млн рублей.

Наиболее доступный лот в Казани — студия без отделки площадью 20 кв. м на 6-м этаже 9-этажного корпуса ЖК класса «комфорт» в Кировском районе, на опушке хвойного леса. Срок сдачи — четвертый квартал 2026 года, цена — 3,9 млн рублей.

В Краснодаре наиболее доступная по цене квартира — студия без ремонта площадью 18,7 кв. м на 2-м этаже 4-этажного дома 2026 г. постройки за 3,5 млн рублей.

На рынке новостроек Красноярска самый бюджетный лот — 1-комнатная квартира в предчистовой отделке площадью 22 кв. м на 3-м этаже 9-этажного дома 2025 г. постройки. В квартире есть застекленный балкон, ее цена — 3,5 млн рублей.

Наиболее бюджетная новостройка Санкт-Петербурга — студия площадью 18,9 кв. м на 6-м этаже 11-этажного дома в Колпино, в получасе езды от метро и в 7 минутах от железнодорожной станции. Срок сдачи дома — четвертый квартал 2027 года, стоимость квартиры — 3,1 млн рублей.

В Екатеринбурге самая дешевая квартира стоит 3,1 млн рублей, в Челябинске — 3 млн рублей, в Перми — 2,9 млн рублей, в Уфе — 2,9 млн рублей, в Омске — 2,8 млн рублей. Наиболее доступная квартира в Ростове-на-Дону стоит 2,7 млн рублей, в Самаре — 2,7 млн рублей, в Волгограде — 2,5 млн рублей, а в Воронеже — 2 млн рублей.

Исследование было проведено в преддверии всероссийского девелоперского форума «Движение».

Ранее были названы города с подешевевшими квартирами.