Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Минюст США разрешил слияние Paramount и Warner Bros

Минюст США одобрил покупку Warner Bros. компанией Paramount за $111 млрд
Allmy/Shutterstock/FOTODOM

Антимонопольное подразделение Министерства юстиции США одобрило приобретение медиахолдингом Paramount компании Warner Bros. Discovery за $111 млрд. Об этом пишет Politico.

По данным издания, решение открывает путь для объединения Paramount с медиагигантом, которому принадлежат студия HBO Max, телеканал CNN и крупная киностудия. Уточняется, что после слияния стриминговый сервис объединенной компании (HBO Max и Paramount+) будет насчитывать около 200 млн подписчиков. Как утверждает источник, в Минюсте после восьмимесячного анализа пришли к выводу, что сделка не навредит конкуренции и американским потребителям, а наоборот — создаст более сильного игрока на рынке стриминга, телевидения и кино. Ведомство изучило более 2 млн документов, провело многократные допросы свидетелей и работало с генпрокурорами штатов.

Однако одобрение федералов не ставит точку в юридических проверках. Politico пишет, что генпрокурор Калифорнии Роб Бонта все еще может подать иск, чтобы заблокировать слияние. В Paramount призвали штат не оспаривать сделку, аргументируя это тем, что объединение усилит конкуренцию, особенно в борьбе с Netflix, а также расширит кинотеатральный прокат и инвестиции в производство фильмов.

Сотрудники Голливуда опасаются, что слияние спровоцирует новую волну увольнений, отмечает издание. Критики утверждают, что обещанная экономия в миллиарды долларов произойдет за счет сокращения рабочих мест и усиления концентрации власти в медиа. По данным источника, в Paramount рассчитывают, что объединение принесет компании более $6 млрд дополнительной выгоды в течение трех лет после закрытия сделки, причем большая часть этой суммы будет достигнута за счет не связанных с оплатой труда средств.

Ранее Paramount предложила Warner Bros. оплатить штраф за отказ от сделки с Netflix.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Заявление Путина об атаках БПЛА, массовые проверки автомобилистов и крупный град. Главное за 12 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!