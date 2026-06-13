Минюст США разрешил слияние Paramount и Warner Bros

Антимонопольное подразделение Министерства юстиции США одобрило приобретение медиахолдингом Paramount компании Warner Bros. Discovery за $111 млрд. Об этом пишет Politico.

По данным издания, решение открывает путь для объединения Paramount с медиагигантом, которому принадлежат студия HBO Max, телеканал CNN и крупная киностудия. Уточняется, что после слияния стриминговый сервис объединенной компании (HBO Max и Paramount+) будет насчитывать около 200 млн подписчиков. Как утверждает источник, в Минюсте после восьмимесячного анализа пришли к выводу, что сделка не навредит конкуренции и американским потребителям, а наоборот — создаст более сильного игрока на рынке стриминга, телевидения и кино. Ведомство изучило более 2 млн документов, провело многократные допросы свидетелей и работало с генпрокурорами штатов.

Однако одобрение федералов не ставит точку в юридических проверках. Politico пишет, что генпрокурор Калифорнии Роб Бонта все еще может подать иск, чтобы заблокировать слияние. В Paramount призвали штат не оспаривать сделку, аргументируя это тем, что объединение усилит конкуренцию, особенно в борьбе с Netflix, а также расширит кинотеатральный прокат и инвестиции в производство фильмов.

Сотрудники Голливуда опасаются, что слияние спровоцирует новую волну увольнений, отмечает издание. Критики утверждают, что обещанная экономия в миллиарды долларов произойдет за счет сокращения рабочих мест и усиления концентрации власти в медиа. По данным источника, в Paramount рассчитывают, что объединение принесет компании более $6 млрд дополнительной выгоды в течение трех лет после закрытия сделки, причем большая часть этой суммы будет достигнута за счет не связанных с оплатой труда средств.

Ранее Paramount предложила Warner Bros. оплатить штраф за отказ от сделки с Netflix.