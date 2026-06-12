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Бизнес

В России резко вырос спрос на сотрудников со знанием китайского

Skyeng: число вакансий со знанием китайского в РФ почти удвоилось за 3 года
Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Количество вакансий со знанием китайского языка в России за три года выросло почти вдвое. Об этом сообщили «Осторожно, новости» со ссылкой на исследование онлайн-школы Skyeng.

Согласно опросу, 60% респондентов уверены, что владение китайским увеличит их доход как минимум в полтора раза: специалист с таким навыком, по мнению участников исследования, может рассчитывать на зарплату от 150 до 300 тысяч рублей.

С 2022 по 2025 годы число предложений о работе с требованием китайского языка увеличилось с 3,6 тысячи до 5,8 тысячи, а медианная зарплата на таких вакансиях в прошлом году выросла до 101,9 тысячи рублей — на 45% выше, чем тремя годами ранее, говорится в отчете об опросе.

Руководитель исследовательского направления hh.ru уточнила, что чаще всего среди соискателей со знанием китайского нанимали административный персонал (почти тысяча вакансий). Также высокий спрос наблюдался в сферах транспорта, логистики и продаж (по 800 вакансий), закупок и информационных технологий (по 500 вакансий).

За последнюю пару лет китайский язык в России стал самым востребованным иностранным языком, не считая английского. При этом, по словам победителя конкурса «Учитель года России 2025» Дмитрия Баланчукова, китайский язык является одним из самых непростых для изучения, поскольку «многие его особенности европейским языкам не свойственны».

Ранее в России подскочил спрос на услуги нянь из Китая.

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