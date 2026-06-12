Накануне Дня России москвичи раскупили кокошники и флаги с триколором

В преддверии Дня России среди покупателей из Москвы резко вырос спрос на кокошники и флаги с триколором. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службах двух крупнейших российских маркетплейсов.

На одном из них заказы воздушных шаров в Москве накануне праздника увеличились на 18% по сравнению с прошлогодним показателем, кокошников — на 40% в денежном выражении и на 30% в единицах товара. Покупательский интерес к значкам вырос на 8% в деньгах и на 7% в штуках. Особой популярностью пользовались броши с российской символикой: спрос на них взлетел на 60% и по общей стоимости, и по количеству заказанных штук. Не менее резко выросло число заказов флагов с триколором и гербом РФ: больших — в 1,6 раза, маленьких — почти вдвое.

На втором маркетплейсе подтвердили, что в преддверии празднования Дня России зафиксировали высокую динамику роста спроса на отдельные категории товаров среди покупателей из Москвы, в том числе увеличение заказов флагов РФ в 1,6 раза. Сильнее всего клиентов этой площадки заинтересовали кокошники, которых они купили в четыре раза больше, чем перед 12 июня 2025 года. Спрос на воздушные шары, постеры и футболки в цветах российского триколора увеличился в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом.

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