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Бизнес

Стало известно о резком изменении цен на огурцы и помидоры

Росстат сообщил о 20%-ном падении цен на огурцы и помидоры
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Цены на овощи за последний месяц снизились наиболее заметно среди других продуктов. Так, огурцы подешевели сразу на 25,9%, а помидоры – на 27,1%. Об этом mk.ru сообщает со ссылкой на данные Росстата.

Другие овощи также продемонстрировали снижение цен – так, перец подешевел на 12,2% по отношению к апрельской стоимости.

Цены на фрукты также снизились, но не так заметно. В частности, апельсины стали дешевле на 3,7%, а бананы – на 3,1%.

Среди подорожавших продуктов аналитики выделили белокочанную капусту (+10,6%) и репчатый лук (+6,8%).

Цены на мясо менялись по-разному в зависимости от вида. Так, например, говядина, курятина и индейка стали чуть дороже – на 0,6% и 0,4%. В то же время свинина, напротив, скинула 0,9% от цены за месяц. Что касается рыбы и морепродуктов, то в основном отмечается незначительное повышение цен – разделанная замороженная рыба стала дороже на 1,7%, неразделанная – на 1,3%.

До этого руководитель отдела аналитики и мониторинга агрокластера «Фуд Сити» Ксения Малиновская рассказала «Газете.Ru», что в июне традиционно начинаются массовые поставки овощей открытого грунта. На этом фоне огурцы, помидоры и зелень становятся заметно дешевле. По большинству позиций цены будут ниже, чем в прошлом году, пообещала специалист.

Ранее сообщалось, что конфликт вокруг Ирана поднял мировые цены на продукты до трехлетнего максимума.

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