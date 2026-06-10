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Россияне рассказали о своих психологических проблемах

«Ясно»: 40% опрошенных россиян не представляют жизнь без эмоциональной встряски
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Четыре из десяти опрошенных россиян признались, что привыкли к эмоциональным качелям в жизни и отношениях. Они не могут представить жизнь без постоянной встряски и цикла «эйфория — депрессия», показало исследование онлайн-сервиса психотерапии «Ясно». Результаты опроса есть у «Газеты.Ru».

Респонденты поделились своими психологическими проблемами. 61% респондентов часто сомневаются в себе и стараются в любой ситуации сохранять образ «хорошего человека». У 53% это сопровождается высокой самокритикой, а 49% испытывают чувство вины, когда пытаются отстаивать свое мнение.

Проблемы проявляются и в отношениях с другими людьми. 41% опрошенных слишком ответственно относятся к чужим проблемам, 42% боятся критики в свой адрес, а 57% стараются избегать негативной реакции окружающих. Еще 34% признались, что боятся быть брошенными.

При этом только 34% участников исследования готовы признать у себя зависимое поведение. Почти треть опрошенных (28%) не испытывают особых чувств к своему детству. Столько же — 28% — боятся повторить поступки своих родителей.

В опросе приняли участие 1055 пользователей старше 18 лет.

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