Более трети россиян не тратят много времени на выбор вклада или кредита

Почти половина (49%) опрошенных россиян сравнивает несколько предложений перед оформлением финансового продукта, в первую очередь вклада или кредита. Еще 35% выбирают первый подходящий вариант, а 16% заранее знают, в какую компанию обратятся. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни».

Главным критерием выбора для россиян остается итоговая стоимость продукта. На цену, ставку или размер переплаты в первую очередь обращают внимание 37,3% опрошенных. На втором месте оказалось удобство оформления — этот фактор назвали наиболее важным 20,3% респондентов. Еще для 15,7% значение имеет известность компании, а для 13,6% — ее надежность. Кроме того, часть россиян внимательно изучает дополнительные условия. Каждый четвертый участник исследования отметил важность отсутствия скрытых условий, а 5% ориентируются на рекомендации других клиентов.

Большинство опрошенных считают сравнение финансовых продуктов важным для личного бюджета. Так, 31% назвали этот процесс умеренно важным, 29% — очень важным, а 22% — критически важным. Лишь 18% признались, что не придают выбору особого значения.

При этом россиянам нередко не хватает информации для принятия решения. Чаще всего они хотели бы видеть более подробные данные об итоговой стоимости продукта — на это указали 28% респондентов. Еще 24% не хватает понятного объяснения различий между предложениями, а 22% — информации о надежности компании.

Также участники опроса хотели бы лучше понимать, что произойдет после подачи заявки. Этот вариант выбрали 16% опрошенных.

Среди тех, кто за последний год оформлял финансовые продукты, 31% брали кредит наличными, 29% покупали полис ОСАГО, а 15% открывали вклад или другой сберегательный продукт.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее россиянам назвали оптимальный размер финансовой подушки.