Россиян предупредили о росте числа фейковых вакансий

На фоне ухудшения ситуации на рынке труда каждая «пустая» вакансия становится для соискателей все более болезненной проблемой. Компании могут размещать объявления без реального намерения нанять сотрудника, рассказала «Газете.Ru» специалист по работе с высшими руководителями, executive-коуч Ольга Асадчая.

«Точной статистики по доле таких вакансий нет. Однако сама проблема существует и уже давно обсуждается на мировом рынке труда под термином ghost jobs.

Для российского рынка сопоставимых системных данных немного, но косвенные признаки есть. По данным hh.ru за апрель 2026 года число активных вакансий снизилось год к году на 25%, число активных резюме выросло на 36%, а hh-индекс составил 10,3 резюме на вакансию. В такой ситуации каждая «пустая» вакансия для соискателя становится болезненнее», — отметила Асадчая.

По ее словам, далеко не все подобные вакансии являются мошенническими: иногда работодатели собирают кадровый резерв, изучают зарплатные ожидания кандидатов или готовятся к будущему расширению штата. Бывают и случаи, когда позиция открыта формально, поскольку кандидат уже найден, но компания обязана провести процедуру публикации вакансии, добавила эксперт.

Но для соискателя результат зачастую одинаковый — объявление есть, а найма нет, посетовала Асадчая. Она добавила, что главная опасность заключается в потере времени и эмоциональном выгорании россиян. Кандидаты тратят силы на подготовку резюме, изучение компании и прохождение собеседований, а затем сталкиваются с длительным молчанием, пояснила Асадчая.

«Еще один риск связан с тестовыми заданиями. Особенно в маркетинге, аналитике, дизайне, HR, консалтинге и управленческих ролях. Если кандидата просят сделать стратегию, аудит, финансовую модель, контент-план или презентацию по реальному бизнес-кейсу, это уже не проверка навыка, а использование экспертизы», — предупредила эксперт.

Кроме того, под видом найма могут собираться персональные данные, подчеркнула эксперт. До получения оффера работодатель не должен требовать паспортные данные, банковские реквизиты или другую избыточную личную информацию, сказала Асадчая.

По ее мнению, насторожить соискателя должны размытые обязанности, слишком высокая зарплата при минимальных требованиях, отсутствие информации о компании, а также вакансии, которые месяцами остаются открытыми и регулярно обновляются без изменений.

Эксперт рекомендовала уточнять у рекрутера, открыта ли позиция для реального найма или речь идет о кадровом резерве, кто будет непосредственным руководителем, сколько этапов отбора предусмотрено и в какие сроки компания планирует принять решение.

Ранее сообщалось, что россияне массово жалуются на «призрачные» и «мертвые» вакансии.