Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Бизнес

Стало известно, сколько россиян доверяют ИИ подбор квартиры

Эксперт Level Group Нечитайленко: лишь 2% россиян доверяют ИИ подбор квартиры
Lipskiy/Shutterstock/FOTODOM

Довериться рекомендациям искусственного интеллекта при подборе жилья готовы только 2% россиян. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по цифровым технологиям и операционной эффективности Level Group Всеволод Нечитайленко.

«При этом 19% доверяют знакомым или друзьям с опытом покупки жилья, а 18% — рекомендациям риелтора. Каждый десятый прислушивается к рекомендациям онлайн‑платформ (сайты недвижимости, агрегаторы). Значительная часть респондентов призналась, что не доверяет в вопросе выбора жилья никому: 24% выбирают жилье полностью самостоятельно. Еще 27% предпочли бы сравнить все варианты и принять решение самостоятельно», — отметил Нечитайленко.

По его словам, ИИ и виртуальные туры становятся важным дополнением к процессу принятия решения, но пока не заменяют человеческий фактор и необходимость личной проверки объекта. Рост доверия к ИИ зависит от нескольких факторов — качества визуализаций, юридической прозрачности сделок, уровня верификации данных о недвижимости и интеграции ИИ-сервисов с традиционными агентствами и застройщиками, считает эксперт. Он добавил, что визуализация и 3D-туры уже убеждают часть аудитории, особенно при выгодной цене, но полная замена риелтора возможна лишь при решении вопросов безопасности и прозрачности сделок.

По словам Нечитайленко, 18% россиян готовы купить квартиру, подобранную ИИ, при условии, что живой человек — риелтор — подтвердит правильность выбора. 23% признались, что купили бы такую квартиру, если бы цена была ниже рынка, сказал эксперт. По его словам, 5% готовы положиться на выбор ИИ, если есть подробная визуализация или 3D-тур, а 2% — если это проверенный и надежный застройщик. Большинство же не готовы рассматривать квартиры, подобранные ИИ, ни при каких условиях, а 24% согласны только на личный осмотр, заключил Нечитайленко.

Ранее в Госдуме пообещали реальные скидки на новые квартиры во втором полугодии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как понять, не слишком ли много денег вы откладываете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!