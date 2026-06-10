Стало известно, сколько россиян доверяют ИИ подбор квартиры

Довериться рекомендациям искусственного интеллекта при подборе жилья готовы только 2% россиян. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по цифровым технологиям и операционной эффективности Level Group Всеволод Нечитайленко.

«При этом 19% доверяют знакомым или друзьям с опытом покупки жилья, а 18% — рекомендациям риелтора. Каждый десятый прислушивается к рекомендациям онлайн‑платформ (сайты недвижимости, агрегаторы). Значительная часть респондентов призналась, что не доверяет в вопросе выбора жилья никому: 24% выбирают жилье полностью самостоятельно. Еще 27% предпочли бы сравнить все варианты и принять решение самостоятельно», — отметил Нечитайленко.

По его словам, ИИ и виртуальные туры становятся важным дополнением к процессу принятия решения, но пока не заменяют человеческий фактор и необходимость личной проверки объекта. Рост доверия к ИИ зависит от нескольких факторов — качества визуализаций, юридической прозрачности сделок, уровня верификации данных о недвижимости и интеграции ИИ-сервисов с традиционными агентствами и застройщиками, считает эксперт. Он добавил, что визуализация и 3D-туры уже убеждают часть аудитории, особенно при выгодной цене, но полная замена риелтора возможна лишь при решении вопросов безопасности и прозрачности сделок.

По словам Нечитайленко, 18% россиян готовы купить квартиру, подобранную ИИ, при условии, что живой человек — риелтор — подтвердит правильность выбора. 23% признались, что купили бы такую квартиру, если бы цена была ниже рынка, сказал эксперт. По его словам, 5% готовы положиться на выбор ИИ, если есть подробная визуализация или 3D-тур, а 2% — если это проверенный и надежный застройщик. Большинство же не готовы рассматривать квартиры, подобранные ИИ, ни при каких условиях, а 24% согласны только на личный осмотр, заключил Нечитайленко.

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