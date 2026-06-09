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У Набиуллиной появился новый заместитель

Михаила Мамуту назначили на пост зампреда Банка России
Алексей Филиппов/РИА Новости

Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг (СЗППиОДФУ) Михаил Мамута назначен на пост заместителя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщили на сайте регулятора.

«Одновременно в структуре Банка России будет реорганизована работа СЗППиОДФУ. На ее базе создаются два новых подразделения: Служба по защите прав потребителей (СЗПП) и Департамент поведенческого надзора (ДПН)», — говорится в релизе.

В ЦБ добавили, что на пост исполняющего обязанности главы СЗПП назначат Екатерину Бутову, а и.о. руководителя ДПН станет Сергей Колганов. Их деятельность и будет курировать Мамута.

Мамута родился в 1974 году в Воронеже. Он окончил Воронежский государственный университет по направлению наноэлектроника и нанотехнологии, после чего получил второе высшее образование в области финансов и банковского дела.

Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Мамута возглавил в апреле 2026 года. До этого он работал на посту руководителя главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности регулятора. С октября 2023 года чиновник является членом совета директоров Банка России.

Ранее стало известно, что Набиуллина пропустит еще одно мероприятие из-за больничного.

 
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