Финансист предрек подорожание доллара к концу года

К концу года доллар подорожает до 85 рублей, заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Нынешнее укрепление рубля во многом связано с резким ростом цен на нефть после операции США и Израиля против Ирана. Однако этот фактор вряд ли окажется долгосрочным. Очень вероятно, что в ближайшие несколько месяцев доллар вернется в район 80 рублей, а к концу срока и выше 85 рублей, где, скорее всего, и находится более обоснованный с экономической точки зрения курс американской валюты к российской», — отметил Бабин.

Он пояснил, что высокие цены на нефть поддерживают рубль, но такая ситуация не может сохраняться бесконечно. По мере снижения напряженности вокруг Ормузского пролива или появления альтернативных маршрутов поставок стоимость нефти может снизиться, считает эксперт.

По его словам, дополнительное давление на рубль окажет постепенное оживление экономики — несмотря на сохраняющиеся высокие ставки, денежно-кредитные условия постепенно смягчаются, что со временем должно привести к росту потребительской и деловой активности.

«Уже должен проявиться устойчивый эффект, в том числе в виде повышения спроса на импорт. Это будет способствовать постепенному возвращению курса рубля на более низкие экономически оправданные уровни», — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что увеличившийся дефицит федерального бюджета обычно предполагает более слабую национальную валюту, особенно в странах с высокой зависимостью от экспорта сырья. Бабин сказал, что с июля прекратятся ежедневные продажи иностранной валюты Банком России на 4,62 млрд рублей в рамках операций, связанных с Фондом национального благосостояния, что также может способствовать ослаблению рубля в среднесрочной перспективе.

По данным Investing.com, 9 июня курс доллара на внебиржевом рынке превышал 71,4 рубля.

Ранее аналитик спрогнозировал курс доллара в июле.