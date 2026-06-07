Названы главные риски питания в летних кафе

Летом посетителям кафе стоит отдавать предпочтение блюдам, которые готовятся непосредственно при клиенте. Такой совет в беседе с «Лентой.ру» дала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Эксперт пояснила, что в жаркую погоду даже кратковременное нарушение температурного режима хранения продуктов может привести к их быстрой порче. По ее словам, салаты с майонезом, молочные десерты и мясные нарезки, оставленные на витрине или столе, уже через 20–30 минут могут нагреться до опасной температуры. В таких условиях патогенные микроорганизмы размножаются значительно быстрее, а безопасный срок хранения продуктов резко сокращается.

Спеценко также рекомендовала обращать внимание на степень термической обработки блюд. При заказе мяса, рыбы или изделий из рубленого мяса важно убедиться, что они полностью прожарены и не имеют сырых участков, если иное не предусмотрено рецептурой. Недостаточная термическая обработка котлет и других многокомпонентных блюд может стать причиной кишечных инфекций, особенно в жаркую погоду.

Еще одним фактором риска эксперт назвала загрязнение продуктов на открытых верандах. По ее словам, на площадках, расположенных рядом с оживленными дорогами, на пищу и посуду могут попадать дорожная пыль, выхлопные газы и другие загрязняющие вещества. Поэтому при выборе летней веранды лучше отдавать предпочтение заведениям, расположенным в зеленых зонах вдали от интенсивного движения транспорта.

Специалист посоветовала выбирать проверенные заведения, избегать сложных многокомпонентных салатов и внимательно оценивать соблюдение санитарных норм.

При появлении первых признаков пищевого отравления, таких как тошнота, рвота, диарея или повышение температуры, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью, подчеркнула Спеценко.

Ранее врачи предупреждали о рисках заказа суши и роллов в жару из-за быстрого размножения бактерий.