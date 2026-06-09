Стало известно, кого затронет повышение страхового возмещения по вкладам

Повышение лимита страхового возмещения до 2 млн рублей по вкладам от трех лет коснется россиян, у которых на счетах размещено 1,5–3 млн рублей. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении страхового покрытия по отдельным долгосрочным рублевым вкладам с 1,4 млн до 2 млн рублей с 2027 года.

«В основном эта мера для тех, у кого на счетах 1,5–3 млн рублей и кто выбирает между крупными и средними банками. Для них разница в лимите страхования между 2 млн и действующим сейчас 1,4 млн рублей имеет практическое значение. Для пенсионеров с их типичными накоплениями в районе полумиллиона мера вообще не играет никакой роли, а для состоятельных вкладчиков с суммами от 5 млн и выше проблему тоже не закрывает. В плюсе окажутся средние и небольшие банки, которые теперь смогут более эффективно бороться за крупных вкладчиков», — отметил Селезнев.

Финансист наблюдает тренд на фиксацию ставок по длинным вкладам, но он не связан с изменением лимита — банки начали снижать ставки по годовым депозитам еще с конца 2025 года, и часть вкладчиков реагирует на это перекладыванием на более длинные сроки. Сейчас лучшие ставки для фиксации на горизонте один-полтора года, где ставки ниже ключевой, но все равно выше прогнозов по ставке на конец 2026 года, пояснил эксперт.

По его словам, двух-трехлетние депозиты пока привлекают только тех, кто уверен, что эти деньги точно не понадобятся. А сейчас мало кто может сказать, что ему понадобится через два-три года, отметил Селезнев.

Он добавил, что, если ЦБ к концу года снизит ключевую ставку до 11–12 % (что пока выглядит как базовый сценарий), то длинный вклад под 12–13 % годовых, зафиксированный сейчас, окажется выгоднее рынка на 2–3 п. п.

«Но рисков — больше. Во-первых, вы теряете гибкость, при досрочном расторжении большинство банков начисляет доход по ставке «до востребования», то есть 0,01 %, что превращает трехлетний вклад в заморозку денег без права на ошибку. Во-вторых, сам прогноз по ставкам может не сбыться: если инфляция вернется к 7–8 %, ЦБ замедлит снижение, и фиксация под 12 % окажется ловушкой. В-третьих, сейчас разница в ставках между годовым и трехлетним вкладом в районе 0,5–1 п. п., то есть премия за потерю ликвидности незначительна», — подчеркнул Селезнев.

Ранее были названы самые популярные вклады у россиян.