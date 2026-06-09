Россиянам рассказали, как защититься от кредитов мошенников

Самозапрет на кредиты и назначение доверенного лица для банковских операций помогут россиянам защититься от кредитов мошенников. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Олег Никуленко.

«С 1 марта 2025 года россияне могут самостоятельно ограничить оформление займов на свое имя. Такая мера нужна на случай, если мошенники получили доступ к паспортным данным, аккаунтам или другой важной информации. Самозапрет на кредиты — эффективный способ защититься от мошенников. Его главная задача — защитить от нежелательных займов и минимизировать риски в случае утечки персональной информации», — отметил Никуленко.

Адвокат пояснил, что запрет может быть полным или частичным. В первом случае блокируются все способы кредитования. Во втором можно ограничить отдельные варианты, например займы в микрофинансовых организациях или оформление онлайн-кредита. Информация о самозапрете передается в бюро кредитных историй, но сама услуга не портит кредитную историю, подчеркнул эксперт. Оформить самозапрет можно через МФЦ или портал «Госуслуги». При обращении в МФЦ понадобятся паспорт, ИНН и заявление. На «Госуслугах» услуга доступна пользователям с подтвержденной учетной записью.

Еще один способ защиты денег — назначить доверенное лицо для подтверждения операций по вкладам и переводам, сказал адвокат. По словам Никуленко, это особенно важно для пожилых людей, которые чаще становятся жертвами мошенников.

Адвокат также напомнил о базовых правилах цифровой безопасности: нельзя использовать один и тот же пароль для разных сервисов, особенно если среди них есть онлайн-банк или «Госуслуги». Пароли должны быть разными и сложными.

Никуленко посоветовал россиянам регулярно обновлять программы на телефоне и компьютере, пользоваться антивирусом и не входить в банковские приложения через общественный Wi-Fi. Кроме того, не стоит переходить по подозрительным ссылкам, даже если они пришли от знакомых, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что россиянин стал диверсантом, пытаясь погасить кредит, взятый из-за мошенников.