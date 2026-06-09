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Бизнес

Названы последствия повышения лимита дохода у самозанятых

Экономист Мазур: повышение лимита дохода у самозанятых учтет рост цен в России
kitzcorner/Shutterstock/FOTODOM

Предложение увеличить максимальный доход самозанятых с 2,4 млн до 5 млн рублей в год поможет вывести из тени больше россиян и учтет рост цен за последние годы. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур.

Депутаты партии «Новые люди» во главе с Владиславом Даванковым предложили повысить лимит дохода для самозанятых до 5 млн рублей в год. Сейчас он равен 2,4 млн рублей и не пересматривался ни разу с 2019 года.

«Действующий лимит был установлен еще в 2019 году и с тех пор не пересматривался, хотя стоимость многих услуг заметно выросла. Естественно, что нужна индексация лимита дохода, поскольку его вводили с 1 января 2019 года, за это время существенно изменился уровень доходов населения, а следовательно, и цены на оказываемые самозанятыми услуги: репетиторство, сдача квартир в аренду, услуги в сфере красоты, ремонтные работы и так далее», — сказала Мазур.

Экономист отметила, что режим налога на профессиональный доход продолжает набирать популярность. По ее данным, за последние три года количество самозанятых в среднем увеличивалось примерно на 30% ежегодно.

По мнению Мазур, повышение лимита будет особенно полезно для граждан, которые самостоятельно оказывают услуги и работают на себя. При этом эксперт не считает, что увеличение лимита превратит самозанятость в полноценную альтернативу индивидуальному предпринимательству.

«Самозанятые не могут привлекать наемных работников, заниматься торговлей и так далее. Этот режим подходит далеко не для всех видов деятельности. Грань между самозанятым и ИП на законодательном уровне проходит очень четко в настоящее время», — пояснила она.

Мазур также не видит серьезных рисков для бюджета или рынка труда из-за повышения лимита. По ее словам, попытки работодателей подменять трудовые отношения сотрудничеством с самозанятыми сегодня достаточно легко выявляются налоговыми органами.

Эксперт считает, что увеличение лимита дохода и дальнейшее развитие режима самозанятости будут способствовать росту числа легально работающих граждан и увеличению налоговых поступлений.

«Последствия от увеличения лимита доходов, исходя из современной ситуации и официальной статистической отчетности, будут только позитивными. Это будет способствовать сокращению теневого сектора экономики, а доходы бюджетной системы от этой категории налогоплательщиков продолжат расти», — заключила Мазур.

Ранее самозанятым россиянам напомнили о новых правилах подтверждения дохода с июля.

 
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