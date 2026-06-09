Названы главные ошибки работодателей при возвращении сотрудников в офис

Одной из самых серьезных ошибок работодателей при возвращении сотрудников с удаленной работы в офис становится резкое изменение правил без подготовки и объяснения причин. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по маркетингу сети сервисных офисов SOK Владлена Полуэктова.

По ее словам, за время удаленной и гибридной работы многие сотрудники успели перестроить свой образ жизни и привыкли к большей самостоятельности. Поэтому неожиданное требование ежедневно присутствовать в офисе нередко вызывает недовольство и тревогу, сказала эксперт.

«Для многих удаленная работа стала нормальной частью профессиональной реальности, поэтому требование обязательного присутствия в офисе без объяснения причин может восприниматься как шаг назад и сигнал о недоверии. В таких условиях снижается мотивация работать, усиливаются сомнения насчет управленческих решений», — отметила Полуэктова.

Еще одной распространенной ошибкой эксперт назвала недостаток открытой коммуникации: если сотрудники не понимают, какие задачи действительно требуют личного присутствия, возвращение в офис начинает восприниматься как формальность или личное желание руководителя.

Кроме того, негативную реакцию могут вызывать устаревшие подходы к организации работы — жесткий график, контроль присутствия и повышенное внимание со стороны начальства, предупредила эксперт.

По словам Полуэктовой, компаниям важно заранее объяснять цели возвращения сотрудников в офис и показывать конкретные преимущества очной работы. Речь идет о совместной работе над сложными проектами, обмене опытом, обучении и укреплении связей внутри команды.

Эксперт добавила, что наиболее комфортно переход проходит при поэтапном внедрении офисных дней и возможности сохранить часть гибкости.

«Возвращение в офис — это вопрос организации совместной деятельности, а не желание усилить контроль. Компаниям, стремящимся совершить переход от полностью удаленной работы к офисной или гибридной, следует заранее обозначить цели, обсудить ожидания и дать сотрудникам возможность привыкнуть к новому формату. Чтобы понимать настроения внутри команды и адаптироваться, важно регулярно собирать обратную связь и производить постепенное внедрение изменений, чтобы найти баланс между задачами бизнеса и потребностями команды», — заключила Полуэктова.

Ранее сообщалось, что россиян стали чаще возвращать на работу в офис.