Большинство россиян отслеживает перемещения детей

Большинство (62%) опрошенных родителей в России используют сервисы геолокации для отслеживания местонахождения ребенка. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Среди родителей девочек такой подход распространен заметно больше — 69% против 54% среди родителей мальчиков. Еще 24% респондентов сообщили, что не используют постоянное отслеживание, но просят ребенка сообщать о прибытии в школу, домой или на дополнительные занятия. Лишь 14% признались, что никак не контролируют перемещения детей.

Большинство семей придерживаются определенных правил связи. Так, 58% родителей требуют, чтобы ребенок всегда отвечал на звонки или перезванивал при пропущенном вызове. Еще 27% просят регулярно отписываться в мессенджерах о своем местонахождении, а 15% заявили, что не устанавливают подобных требований.

Также в большинстве семей существуют договоренности относительно времени возвращения домой. О наличии четко оговоренного времени сообщили 74% опрошенных. Среди родителей девочек этот показатель достиг 81%, тогда как среди родителей мальчиков составил 67%. Еще 18% родителей договариваются о времени возвращения в зависимости от обстоятельств, а 8% предоставляют ребенку самостоятельно принимать такие решения.

При этом большинство россиян считают недопустимым постоянное чтение личной переписки детей. Такого мнения придерживаются 67% респондентов. Еще 28% допускают возможность ознакомиться с перепиской только в случае резкого изменения поведения ребенка, появления подозрительных знакомств или признаков возможной опасности. Регулярно проверяют сообщения детей лишь 5% родителей.

Тема баланса между безопасностью и личными границами все чаще становится предметом профессионального обсуждения в семьях. Так, 12% родителей сообщили, что консультировались с детским или семейным психологом по вопросам контроля и выстраивания доверительных отношений с ребенком. Еще 31% задумывались о такой консультации, но пока не обращались к специалистам.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. родителей несовершеннолетних детей.

Ранее сообщалось, что россияне прививают детям навыки использования интернет-банка.