В России запустили новое производство компонентов систем безопасности для авто

В Ульяновске стартовало серийное производство компонентов систем безопасности для автомобилей. Об этом сообщили в Минпромторге России.

Отмечается, что предприятие полного цикла производит рули, различные блоки управления, а также осуществляет раскрой, пошив и сборку подушек безопасности, и пошив оплетки и обтяжку рулей.

Также на базе производства работает испытательная лаборатория для проведения валидационных и серийных тестов всех изделий.

«Для российского автопрома крайне важно иметь собственное производство компонентов систем пассивной безопасности. Предприятие «Соллерс» закроет значительную потребность в этом сегменте. Важно, что уже обеспечено максимальное вовлечение местных поставщиков субкомпонентов и материалов — это серьезный вклад в укрепление технологической независимости отрасли», — отметил заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов.

Уточняется, что общий объем инвестиций в проект составил 1,5 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей предоставлены ФРП (координируется ВЭБ.РФ займа по поручению Минпромторга России) в виде льготного займа.