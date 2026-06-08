Киев рискует лишиться обещанных Евросоюзом €680 млн

«Общественное»: ЕС может не дать Киеву €680 млн за срыв борьбы с коррупцией

Киев может не получить обещанные €680 млн от Европейского союза из-за двух нереализованных антикоррупционных реформ, проведение которых является обязательным условием получения финансовой поддержки. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

Как утверждает собеседник издания, запланированные выплаты уже приостановлены, но Украина может получить дополнительное время для исправления ситуации и выполнения поставленных перед ней изначально условий в сфере борьбы с коррупцией.

Согласно этим требованиям, до 30 июня украинские власти обязались нарастить штат Высшего антикоррупционного суда (ВАС) страны. Если они это сделают, то смогут получить почти €300 млн по программе европейской помощи.

Второе условие обязывает Украину до 29 сентября принять и ввести в действие закон о проверке добросовестности судей. При выполнении этого пункта Киев сможет получить еще свыше €380 млн.

Но если два этих требования не будут выполнены в указанные сроки, транши окажутся под вопросом, подчеркнули источники «Общественного».

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