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Бизнес

В Сбере отметили рост привлекательности облигаций на фоне снижения ставки

Попов отметил колоссальный интерес эмитентов к долговому рынку
Сбер

Российские компании сохраняют высокий интерес к публичному долговому рынку, в том числе в связи с тем, что он является одним из ключевых источников привлечения финансирования. Снижение ключевой ставки создает дополнительные возможности как для эмитентов, так и для инвесторов, способствуя росту привлекательности долговых инструментов. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, интерес бизнеса к публичному долговому рынку колоссальный. При этом смягчение денежно-кредитной политики оказывает позитивное влияние на рынок облигаций, поскольку инвесторы получают возможность заработать на переоценке ранее размещенных бумаг, прежде всего с фиксированной ставкой.

Попов отметил, что эмитенты по-разному подходят к выбору параметров новых размещений. Часть компаний предпочитает облигации с плавающей ставкой, не желая фиксировать стоимость заимствований на текущем уровне. Такие инструменты привязаны к ключевой ставке Банка России и позволяют адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры.

В то же время ряд заемщиков ориентируется на привлечение максимально широкого круга инвесторов, включая небанковский сектор. Для этого компании предлагают облигации с фиксированным купоном.

Говоря о корпоративном управлении ликвидностью, Попов подчеркнул, что Сбербанк разрабатывает для клиентов комплексные решения с учетом специфики бизнеса, отрасли и уровня допустимого риска. В зависимости от задач компании банк комбинирует различные инструменты, включая сделки РЕПО, цифровые финансовые активы, бивалютные депозиты, валютные свопы и форвардные контракты с предоплатой.

 
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