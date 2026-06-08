В России перенесли срок введения техсбора на электронику

В России перенесли срок введения технологического сбора на электронику на 1 декабря 2026 года. Об этом сообщило министерство финансов России.

«В связи с предложениями отраслевых объединений срок начала взимания технологического сбора переносится на 1 декабря 2026 года», — говорится в сообщении.

Планировалось, что техсбор будет введен с 1 сентября 2026 года.

3 июня замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщил, что введение нового технологического сбора на продаваемую в России электронику планируется перенести с 1 сентября на 1 декабря. По его словам, решение было принято по просьбе представителей отрасли.

В апреле представитель Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов заявил, что введение техсбора на электронику необходимо перенести на 2027 год, так как сегодня эта мера может стать дополнительной нагрузкой и оказаться слишком тяжелой как для бизнеса, так и для государства.

Ранее в Госдуме резко раскритиковали техсбор на электронику.